Бруклин Бекхэм изменил Хлое Морец с моделью Playboy Лекси Вуд: кто она такая?

Бруклин Бекхэм и Лекси Вуд

Предположить, что 19-летний Бруклин Бекхэм и 21-летняя Хлоя Морец так внезапно расстанутся, еще недавно было довольно сложно: пара много вемени проводила вместе, не была замечена в скандалах и даже, как предполагали западные СМИ, чуть ли не готовилась связать себя узами брака. Однако их роману, похоже, пришел конец. На днях сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали за поцелуями с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд (эти снимки, увы, NEWSTES.RU пока недоступны). По словам очевидцев, Бруклин и его новая возлюбленная пришли вместе в тату-салон в Лос-Анджелесе, где он сделал себе новую татуировку, и не скрывали своих нежных чувств. Разбираемся, чем же покорила Бруклина Лекси, что он смог так быстро забыть бывшую возлюбленную.

Модельная карьера

С фешн-индустрией Лекси связала свою жизнь еще в детстве, а четыре года назад, когда ей исполнилось 16 лет, она переехала в Париж вместе со своей сестрой. Вскоре ее портфолио пополнилось снимками для таких популярных изданий, как Vogue, Playboy и Cosmopolitan. Причем есть среди них и немало довольно откровенных кадров.

В нижнем белье я чувствую себя наиболее сексуальной,

— признавалась Вуд.

Увлечения

Помимо модельной карьеры, Лекси увлекается дизайном.

Я всегда увлекалась модой. И если бы я не стала моделью, я бы могла стать дизайнером. Я часто переделываю одежду, которую покупаю, чтобы ее сделать, что называется, "своей". Я бы хотела иметь возможность создавать одежду с нуля,

— признавалась она.

После такого заявления Лекси наверняка легко найдет общий язык с матерью своего бойфренда.

Спорт

Обладательница прекрасной фигуры, Лекси ведет довольно активный образ жизни и не обходит стороной спортзал. Среди любимых тренировок новой возлюбленной Бекхэма — пилатес.

Личная жизнь

О личной жизни модели ничего неизвестно. В ее Instagram снимков с бывшими возлюбленными нет, да и в старых интервью она никогда их не упоминала. Возможно, она просто не из тех, кто афиширует свои отношения и выставляет личную жизнь напоказ.

Девиз

Боритесь за то, во что вы верите. Даже если вам придется делать это одному,

— призывает модель.