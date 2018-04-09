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Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии


Добавлено: 09 апр 2018 в 03:17, Категория: Новости на сегодня
Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии

Четыре человека пострадали из-за серии подземных толчков, произошедших в ночное время суток с 8 на 9 апреля, сообщает Kyodo.

Самый сильный подземный толчок был магнитудой 6,1. Специалистами зафиксированы порядка двух десятков афтершоков.

Происшествие случилось в юго-западной части государства, в префектуре Симанэ. Там уже около 18 лет не происходили подземные толчки. Из-за землетрясения нарушилась система водоснабжения, повреждены линии электропередач. Примерно сотня зданий остается без воды, а полсотни без электроэнергии. Бойцов японских Сил самообороны направили на место происшествия.


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Добавлено: 09 апр 2018 в 03:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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