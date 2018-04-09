Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии

Четыре человека пострадали из-за серии подземных толчков, произошедших в ночное время суток с 8 на 9 апреля, сообщает Kyodo.

Самый сильный подземный толчок был магнитудой 6,1. Специалистами зафиксированы порядка двух десятков афтершоков.

Происшествие случилось в юго-западной части государства, в префектуре Симанэ. Там уже около 18 лет не происходили подземные толчки. Из-за землетрясения нарушилась система водоснабжения, повреждены линии электропередач. Примерно сотня зданий остается без воды, а полсотни без электроэнергии. Бойцов японских Сил самообороны направили на место происшествия.