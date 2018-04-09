Давид Анташвили считает Лену Хромину лицемеркой

Я — близкий друг Саймона. У нас с ним тесная связь. Так получилось, что время от времени он у меня спрашивает про Лену. Я отвечаю и, своего рода, доношу информацию. Любой человек на моем месте так бы и сделал, если твой друг спрашивает: «Как там моя бывшая?» И я в подробностях разъясню ситуацию. Не оказывая медвежьей услуги, говорю по факту: «Лена ведет себя плохо». Все, у нас с ней теперь взаимная антипатия, скандалы ссоры, оскорбления, попытки спровоцировать меня на драку нецензурными выражениям. Я никак не реагирую, потому что понимаю, что человек по-другому не может. Обоснованно в чем-то меня обвинить она не может. А в чем? В том, что я дружу с человеком и доношу до него информацию, когда он спрашивает? Да, это есть, а что такого?И таких моментов много. Когда она говорит о том, что она якобы такая правдорубка, и что уйдет за Саймоном, а потом Саймон пришел на шоу, она не ушла. Хотя на лобном говорила, что уйдет. Не ушла, его оставила, а потом всем говорит, что любит его, строит из себя жертву. Мне не нравится, что она лицемерка — она говорит одно, а по факту все по-другому!Саймон хотел бы забрать ее. Он звал ее, нашел жилье, он был готов возобновить отношения, просил прощения. Он мне даже скидывал переписку, где он просит прощения, а она говорит коллективу совсем другое: например, она говорит, что Саймон написал: «Я мало тебя побил». Хотя по факту такого не было… Он по-другому все ей говорил, а она на него клевещет, чтобы ее все жалели. Жертва. Вот как на Острове Сорока жертва, так и на Поляне — Хромина жертва. Всегда идет против коллектива. Революционерша.