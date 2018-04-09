«Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на арест «Норда»

На Украине испугались перед ответом Москвы на арест российского судна «Норд».

В частности, украинские рыбаки боятся выходить в Азовское море, опасаясь ответных мер со стороны Москвы в связи с арестом украинскими пограничниками рыболовного траулера «Норд». Об этом стало известно из сообщения главы крымского бюро НТВ Олега Крючкова.

С его слов, съемочная команда НТВ делала сюжет поблизости с родосскими пограничниками. После того, как судно вышло в Азовское море и приблизилось к Бердянску, журналисты не увидели ни одного рыболовного судна Украины. Примечательным является то, что незадолго до этого погранслужба Украины выступила с предупреждением о том, что арест будет накладываться на все российские суда, которые приписаны к портам Крыма.

«Думали, хоть один украинский корабль или судно увидим, однако нет. Горизонт пустой. Самым смешным является то, что уже больше недели из украинских портов на Азове даже ржавая баржа боится выйти. Никого. Сидят по норам, но при этом делают смелые заявления, одно за другим», — сказал Крючков.

Ранее украинская сторона арестовала в Азовском море рыболовное судно РФ «Норд». Корабль приписан к порту Крыма и все члены экипажа имеют российские паспорта.