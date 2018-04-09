Депутаты Госдумы обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Ирана

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран. 9 апреля состоится ряд международных встреч и открытие Российско-иранского делового форума.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с Президентом Ирана Хасаном Рухани и с Председателем Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани. В рамках встречи стороны подпишут регламент межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которая займётся вопросами содействия наращиванию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Россией и Ираном в таких сферах, как атомная энергетика, железные дороги, сельское хозяйство и строительство инфраструктуры на Каспии. Комиссия будет собираться как в Иране, так и в российских регионах.

Читайте по теме

Россия и Иран обсудят пути развития своего сотрудничества

Во второй половине дня депутаты примут участие в открытии Российско-иранского делового форума. В составе российской делегации главы заксобраний российских регионов и представители бизнеса, в том числе госкорпорации «Росатом» и компании «РЖД».

Часть российской парламентской делегации вылетела в Иран 7 апреля. Ночью депутаты побывали на пасхальной литургии в православном храме в российском посольстве в Тегеране. 8 апреля прошло заседание, где парламентарии обсудили ближневосточную повестку дня, урегулирование ситуации в Сирии, и ряд других вопросов. По словам главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, сегодня Россия и Иран находятся на высшей точке государственных отношений за период новейшей истории.

Яндекс.Дзенв Telegram

Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

МВФ более чем в два раза сократит финансовую помощь Украине в 2018 году

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере