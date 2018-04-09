Депутаты предложили блокировать соцсети за отказ удалять запрещенные данные

Депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских доработали прошлогодний законопроект об ответственности социальных сетей и мессенджеров. Согласно обновленному тексту документа, при отказе от удаления противоправной информации соцсети могут блокировать.

Также законопроект обязывает соцсети и мессенджеры, чья ежедневная аудитория в России составляет более 100 тысяч человек, иметь представительства на территории РФ.

По заявлению пользователей эти платформы должны будут в течение суток блокировать доступ или удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», а также иные данные, за распространение которой «предусмотрена уголовная или административная ответственность».