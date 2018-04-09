Дмитрий Шепелев посвятил сыну трогательный пост в инстаграме

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске пережил не мало — после смерти матери мальчику пришлось вынести перипетии с родственниками Фриске, которые до сих пор не дают покоя их семье. Телеведущий безумно дорожит мальчиком и бережет его от негатива. Он даже не показывает лицо сына на фотографиях, но трогательный пост, посвященный Платону, всё же выставил в сети. Мальчику скоро исполнится 5 лет, а каждый день с ним для папы — неимоверное счастье.



6 апреля Шепелев выставил прекрасную фотографию, на которой Платон запечатлен на фоне заката у скал и маяка вдали. Этот снимок вдохновил не только отца мальчика, но и пользователей. Смотря на нее, сложно сдержать порыв мыслей.

В комментарии под фото Дмитрий написал трогательное письмо, посвященное Платону. Заботливый папа решил отправиться с сыном на отдых, и уже заказал билеты и отель. Правда, внезапная болезнь малыша перед выездом не дала сбыться планам. «Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете, о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: «Не будем отменять, давай просто перенесем». Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье — не важно в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля.»



Ведущий старается как можно больше времени уделять своему чаду. Но, не смотря на плотный график, Дмитрий успевает водить мальчика на гимнастику и занятия по английскому языку.Напомним, сейчас Платон посещает детский садик и дополнительные занятия, но вскоре ему предстоит поход в школу. Папа очень переживает за безопасность сына, ведь мальчик столкнется с реальными трудностями. Но ограничивать его и ограждать от этих трудностей он не собирается.

«Я думаю, что в Москве вокруг ребенка можно создать некий оазис благополучия, безопасности. Но это дорого стоит. Кроме того, это бессмысленно, потому что рано или поздно ребенок окажется лицом к лицу с действительностью, о которой мы знаем. Сможем ли мы спрятать ребенка от этого? Не сможем. Хотим ли мы это сделать? Хотим» рассказывает свои мысли Шепелев.