Джастин Тимберлейк: «Она всегда может спрятаться за моей спиной»

Чувства звездной пары Джастина Тимберлейка и Джессики Бил со временем становятся лишь сильнее. Несмотря на то, что про отношения Джастина и Джессики многого неизвестно из-за их скрытности, всё же пара иногда радует поклонников проявлениями чувств. Сегодня этот день настал и Тимберлейк посвятил Бил пост в инстаграме. Несмотря на отсутствие эссе про любовь и отношения, что модно среди знаменитостей, пользователи были в восторге от комментария и фото.



«Она всегда может спрятаться за моей спиной», — гласит подпись под фото, на котором Джессика сзади обхватила Тимберлейка руками.

Напомним, Джастин и Джессика начали встречаться в 2007 году. Роман продлился четыре года, но затем звезды приняли решение расстаться и остаться друзьями.

Вскоре Тимберлейк и Бил поняли, что не могут жить друг без друга и в 2012-ом они сыграли свадьбу. В апреле 2015 года супруги впервые стали родителями: актриса родила сына, которого назвали Сайласом Рэндаллом Тимберлейком. Осенью 2012 года знаменитости сыграли свадьбу в Италии, а еще спустя три года у них родился сын Сайлас Рэндалл.



«Джастин и Джессика — лучшие друзья. Именно поэтому они уже столько лет вместе. Они любят проводить вместе время. И им не нужно обязательно чем-то заниматься, они могут смеяться и весело проводить время друг с другом, просто валяясь на диване в гостиной,» — рассказал как-то друг супругов.

Например, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил решили отпраздновать 5-летие свадьбы на бейсбольном матче. Несмотря на рутинную семейную жизнь, ребята не забывают и про романтический аспект отношений, поэтому решили отправиться на игру команд «Доджерс» и «Астрос».

Звездная пара болела за команду «Доджерс». Это можно было заметить по их одежде. Джастин Тимберлейк болел за любимую команду в белой бейсболке с синим знаком команды. Так же и его возлюбленная, которая была в синей бейсболке. В отличии от своей возлюбленной, по полученным фотографиям можно заметить, что Тимберлейк очень эмоционально реагировал на каждый гол команды.

Джессика и Джастин любят спортивные соревнования, поэтому посещают не только бейсбол, но и теннис. 3 августа прошлого года влюбленных заметили на матче Роджера Федерера и Фелисиано Лопес на трибунах стадиона имени Эша в Нью-Йорке в рамках Открытого Чемпионата. Звезды не замечали папарацци, которые фотографировали их воркования. Влюбленные не чаяли души друг в друге, мило беседовали и целовались. Помимо матчей, Джастин старается проводить всё свободное время со своей супругой и двухлетним сыном Сайласом.