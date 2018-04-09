Джастин Тимберлейк посвятил Джессике Бил пост в Instagram: "Она всегда может спрятаться за моей спиной"

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Спустя 11 лет чувства Джастина Тимберлейка и Джессики Бил, кажется, стали только сильнее. И хотя эту пару называют одной из самых скрытных в Голливуде (Джастин и Джессика стараются не разговаривать с журналистами о личной жизни), иногда звезды все-таки радуют поклонников порцией мимимишности.

Так, сегодня на страничке Тимберлейка в Instagram появилась фотография, на которой жена обнимает его со спины и которую он сопроводил трогательной подписью:

Она всегда может спрятаться за моей спиной.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

37-летний Джастин Тимберлейк и 36-летняя Джессика Бил, напомним, начали встречаться в начале 2007 года. В 2011-м они расстались, но спустя несколько месяцев поклонники пары ликовали — звезды дали своим отношениям второй шанс.

Осенью 2012 года знаменитости сыграли свадьбу в Италии, а еще спустя три года у них родился сын Сайлас Рэндалл.

Джастин и Джессика — лучшие друзья. Именно поэтому они уже столько лет вместе. Они любят проводить вместе время. И им не нужно обязательно чем-то заниматься, они могут смеяться и весело проводить время друг с другом, просто валяясь на диване в гостиной,

— рассказал как-то друг супругов.