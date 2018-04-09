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Эксперты назвали худшие фильмы лучших режиссеров


Добавлено: 09 апр 2018 в 11:03, Категория: Шоу-бизнес
Эксперты назвали худшие фильмы лучших режиссеров

Рейтинг худших фильмов от лучших режиссеров составили эксперты издания Business Insider, перелопатившие для этого огромное количество рецензий и оценок на сайте Rotten Tomatoes.
 
Редакторы BI отобрали четыре с половиной десятка режиссеров, которые считаются признанными мастерами своего дела, и выбрали среди их фильмов те, которые получили самые низкие оценки критиков и зрителей.
 
Худшим фильмом, в частности, оказалась лента "Погоня", которую в 2011 году снял режиссер Джон Синглтон. Ее рейтинг на RT составляет всего лишь четыре процента. Синглтон, при этом, снял такой весьма успешный фильм, как "Двойной форсаж".
 
Второй самый худший фильм от успешного режиссера — это картина "Сверхновая", снятая в 2000 году Френсисом Фордом Копполой. Ее рейтинг — десять процентов. На третьем месте фильм Квентина Тарантино "Четыре комнаты" (1995) — пользователи Rotten Tomatoes присудили ему рейтинг в четырнадцать процентов.
 
Из других провальных лент от признанных кинематографистов стоит отметить "Капитана Крюка" Стивена Спилберга, "Хороший год" Ридли Скотта, "Пляж" Дэнни Бойла, "Дюну" Дэвида Линча, а также "Бьютифул" Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

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Добавлено: 09 апр 2018 в 11:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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