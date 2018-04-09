Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения сына в стиле "Звездных войн"

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

7 апреля сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрею, исполнилось шесть лет. По такому поводу родители, по традиции, закатили детскую вечеринку на которой собрали всех друзей именинника. Темой праздника стали "Звездные войны", которые, видимо, очень нравятся сыну актеров: аниматоры были наряжены в персонажей фантастической саги (один Чубакка чего стоит!), повсюду были "лазерные" мечи, и даже торт украшали фигурки героев "Звездных войн". Яркими фотографиями с торжества Лиза и Максим поделились на своих страницах в Instagram, правда, Андрей на снимках не присутствует — его звезды предпочитают лишний раз публике не показывать.

6 лет!!! Серьезный возраст! Сын, расти здоровым, добрым, справедливым, честным, отзывчивым, умным мальчиком! Огромное спасибо за чудесный Праздник (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Боярская. К поздравлениям присоединился и Матвеев:

С Днюхой, сын!! 6 лет — это круто!!! Впереди много всего захватывающего и удивительного!! Спасибо, друзья, что пришли вчера! Спасибо за поздравления!! А сегодня всех с Праздником пасхи!!! Добра и умиротворения всем!!!

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

А поклонники пары тем временем обсуждают вторую беременность 32-летней Боярской, в которой актрису заподозрили несколько дней назад. Слухи начались из-за фотографий, на которых некоторые рассмотрели "округлившийся" живот звезды. Не дождавшись подтверждения этой информации, фолловеры принялись поздравлять супругов с грядущим пополнением в семействе. Знающие люди говорят, что Боярская и Матвеев давно хотели второго ребенка и наконец решились, но сами актеры, естественно, эту информацию никак не комментируют. И вероятность того, что новость о беременности звезды окажется пшиком, довольно высока.

Елизавета Боярская с сыном

Елизавета Боярская и Максим Матвеев