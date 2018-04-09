Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд снова вместе

В конце февраля в сети появилась информация о том, что 32-летняя Мэри Элизабет Уинстэд бросила 46-летнего Эвана Макгрегора, который ради отношений с молодой актрисой бросил свою жену. Возможно, журналисты поторопились с выводами, ведь на этой неделе появились фотографии, которые подтверждают их романтические отношения. Пару запечатлели на съемках фильма «Близнец». Макгрегор пришел проведать свою девушку и вскоре увез ее со съемочной площадки в неизвестном направлении.



Как говорят инсайдеры, пара держалась за руки. Влюбленные выглядели спокойно и счастливо. «Казалось, что им хорошо вместе. Она обхватила его руку, когда вместе с ним вышла из трейлера. Поболтав с членами съемочной команды, они неспешным шагом прогулялись до машины, и все время держались за руки», — рассказала корреспондентка местной газеты Эллисон Кобб.

«Мэри ненавидела этот статус — разрушительница домашнего очага. Все это очень печально, ведь еще год назад Юэн и его жена были в отличных отношениях, а затем он решил бросить ее ради Мэри. Но теперь, похоже, он потерял их обеих,» — сообщали раннее инсайдеры, ответив, что после новости о расставании пары МакГрегор был замечен, выходящим из дома своей уже бывшей супруги Ив Мавракис.

51-летняя художник-постановщик Ив Мавракис впервые после известия о ее разводе с 46-летним актером Юэном МакГрегором прокомментировала ситуацию: «Я разочарована и огорчена, но для меня главное, чтобы наши четверо детей были в порядке».



До своего комментария журналу, Ив отреагировала на новость в социальной сети инстаграм. В конце прошлого года поклонники обсуждали уход Юэна. На один из комментариев Ив ответила: «Что я могу с этим поделать?». Раннее была обнародована фотография, где звезда фильмов «На игле» и нового сезона сериала «Фарго» страстно целуется с коллегой Мэри Элизабет Уинстэд. Общественность обвинила актера в измене своей жене, Ив Мавракис, но как видимо зря. Макрегор не живет со своей половинкой с мая, поэтому поцелуй с коллегой можно не считать изменой.

Как сообщают западные СМИ, супруги еще с мая не живут вместе. Причины такого поворота не известны, но многие предполагают, что именно роман с коллегой по сериалу стал разломом их отношений. Актер собрал вещи и уехал с особняка, в котором он жил с семьей.

Пара познакомилась в 1995 году на съемках драмы Kavanagh QC, незадолго до того, как Юэн сыграл зависимого от героина персонажа в фильме Дэнни Бойла «На игле». Эта роль принесла ему всемирное признание.