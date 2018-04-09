Евро подорожал до 72 рублей впервые с августа 2017 года

Курс евро на Московской бирже впервые с 3 августа 2017 года превысил 72 рубля. По данным на 11:05 мск, евро торговался, в среднем, по 72,05 рубля, прибавив 67 копеек к пятничному уровню закрытия биржи. Доллар стоил 58,70 рубля, что на 52 копейки выше пятничного закрытия.

Снижение также затронуло основные биржевые индексы. Так, индекс РТС на 11:25 мск снизился на 4,34%. Индекс Московской биржи упал на 3,37%.

Падение происходит на фоне введения новых санкций со стороны США, затронувших, в частности, алюминиевый гигант «Русал», 10% продаж которого приходились в прошлом году на Соединенные Штаты.