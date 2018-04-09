ФАС разрешила «Мегафону» купить сеть «Связной»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по приобретению «Мегафоном» АО «Связной логистика» и подконтрольного «Связному» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис».

Покупателем, как сообщает RNS, выступит дочерняя структура «Мегафона» — Lefbord Investments Limited.

Ранее, как отмечает «Интерфакс», «Мегафон» и группа Solvers Олега Малиса подтвердили, что ведут переговоры по объединению «Связного» и «Евросети». В результате, сообщали в «Мегафоне», эта компания может стать миноритарным акционером объединенной компании.

В феврале 2018 года «Мегафон» выкупил 50% «Евросети» у «Вымпелкома», став ее единоличным владельцем.