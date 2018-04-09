ФСБ начала сбор данных об иностранцах на работе у сотовых операторов

С начала года от сотовых операторов начали требовать предоставить в ФСБ информацию об иностранных гражданах и компаниях, которые участвуют в строительстве и эксплуатации сетей. Об этом РБК сообщили источники на рынке.

В частности, в ходе недавней проверки компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Роскомнадзор вынес ей десятки предписаний о необходимости устранения нарушений в разных регионах.

Предписания касались предоставления данных об иностранцах в региональные УФСБ. В Роскомнадзоре подтвердили проведение проверки.

В руководстве одного из региональных операторов также сообщили, что компания получила от Роскомнадзора предписание направить в местное управление ФСБ данные об иностранцах, эксплуатирующих сеть.

Представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 не дали комментариев по существу, либо отказались комментировать ситуацию.

Издание отмечает, что год назад «Вымпелком» передал на аутсорсинг обслуживание своих сетей компаниям Huawei и Nokia. Теперь Nokia управляет оборудованием оператора в Центральном, Южном и Северо-Кавказском округах. Huawei — в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.