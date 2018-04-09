Футболист "Атлетико" Хуанфран заявил, что намерен продлить контракт с клубом

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран, которому в январе исполнилось 33 года заявил, что намерен продлить контракт с клубом из столицы Испании и продолжить выступать за "матрасников".

"В следующем году я остаюсь в "Атлетико", я собираюсь продлить контракт", - приводит слова Хуанфрана Football Espana со ссылкой на радио Cadena Cope.

Хуанфран, воспитанник мадридского "Реала", выступает за "Атлетико" с 2011 года, проведя более 300 официальных матчей во всех турнирах. Вместе с мадридцами защитник выиграл чемпионат Испании-2013/14, Кубок Испании-2012/13, а также Лигу Европы и Суперкубок УЕФА в 2012 году. В составе национальной сборной стал чемпионом Европы 2012 года.

Ранее во вторник форвард "Атлетико" Фернандо Торрес объявил, что покинет клуб по истечении нынешнего сезона.