Генетики пересмотрели родственные связи между китами

Ученые из Центра исследований биоразнообразия и климата Музея имени Зенкенберга во Франкфурте, Университета имени Гёте и Лундского университета впервые в истории расшифровали полный геном синего кита и трех других китов-полосатиков. Это позволило ученым выяснить неизвестные ранее подробности эволюционной истории этих самых больших в мире животных.

Как оказалось, среди полосатиков ранее были случаи гибридизации, а разделение их видов происходило без географических барьеров. Такое явление, называемое симпатрическим видообразованием, встречается в животном мире очень редко. Также в результате исследования было показано, что серый кит и горбатый кит составляют одну группу с китами-полосатиками.

В ходе исследования были проанализированы геномы синего кита (Balaenoptera musculus), финвала (Balaenoptera physalus), северного малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata) и сейвала (Balaenoptera borealis), а также серого кита (Eschrichtius robustus) и кита-горбача (Megaptera novaeangliae), которые не включаются в род полосатиков. Исследовательская группа, возглавляемая профессором Акселем Янке (Axel Janke), обнаружила, что полосатики разных видов спаривались между собой.

«Видообразование при наличии потока генов между популяциями бывает очень редко. Обычно виды считаются репродуктивно изолированными, потому что географические или генетические барьеры препятствуют генетическому обмену. По-видимому, это не относится к китам», – объясняет один из авторов исследования Фритьоф Ламмерс (Fritjof Lammers).

Авторы работы сообщают, что эволюция полосатиков и родственных им серого и горбатого китов не может быть охарактеризована как упорядоченное дихотомическое расхождение «ветвей» эволюционные дерева. Отношение между ними напоминают, скорее, сложным образом переплетенную сеть. В результате постепенных расхождений почти одновременно возникли три группы: синие киты с сейвалами, серые киты и финвалы с китами-горбачами. В итоге кит-горбач не может рассматриваться вне рода полосатиков и, согласно правилам, должен получить название Balaenoptera novaeangliae. Такая же судьба постигла и серого кита. Поскольку его строение, поведение и условия обитания значительно отличается от других полосаткиов, зоологи долгое время считали, что он образует не только отдельный род, но и отдельное семейство (Eschrichtiidae). Но судя по его геному, серый кит должен быть включен в род полосатиков. Примечательно, что шведский зоолог Вильгельм Лилеборг, составивший в 1860 году научное описание серого кита, тоже считал его представителем полосатиков (Balaenoptera robusta), однако пятью годами спустя британец Джон Эдвард Грэй пересмотрел это решение и обособил серого кита.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.