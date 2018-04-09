Генпрокуратура РФ опубликовала переписку с Мэй

Генеральная прокуратура России опубликовала в своем канале в Telegram переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ее бытность главой МВД страны.

Из опубликованных документов следует, что в 2010 году заместитель генпрокурора России отправил на имя Мэй письмо по поводу «ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу бизнесмена Бориса Березовского». Он не получил ответа на отправленное письмо.

Также приводится в пример ситуация, когда МВД Великобритании отказало в организации защиты свидетелей по делу Березовского, а в июле 2010 года один из свидетелей по фамилии Терлюк и его жена были избиты.

Ранее сообщалось, что Россия пообещала опубликовать компромат на Мэй.

Фото: The Sun