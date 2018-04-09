Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета. Как стало известно РИА Новости, 10 апреля на внеочередной сессии депутаты рассмотрят его заявление.

«Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — сказал Синицын.

Он подчеркнул, что Тулеев имеет право занять его место, учитывая «колоссальную» поддержку населения на выборах 2013 года.