Глава МИД КНДР прилетел в Москву

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо прилетел в Москву с официальным визитом.
Как сообщает РИА Новости, он прибыл аэропорт Домодедово рейсом «Туркменских авиалиний» из Ашхабада.
7-8 апреля Ли Ен Хо находился с визитом в Туркменистане, куда он прибыл из Азербайджана.
Министра встречала группа, главным образом, японских и южнокорейских журналистов. Ли Ен Хо проигнорировал их вопросы.
Прибытие главы МИД КНДР в Москву вызвало у журналистов большой ажиотаж. pic.twitter.com/sVt4uZyMU6— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 апреля 2018 г.
10 апреля глава северокорейского МИДа проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.