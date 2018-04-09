Глава Роскомнадзора заявил о возможности Telegram дать доступ к большинству чатов

Мессенджер Telegram может предоставить доступ к нешифрованным чатам, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, слова которого приводит «Интерфакс».

Жаров отметил, что в заявлениях юристов Telegram о том, что предоставить ключи шифрования от переписки невозможно, «есть определенная доля лукавства».

«Потому что, что касается нешифрованных чатов, то специалисты в публичной плоскости говорили, что предоставление ключей возможно», — отметил глава ведомства.

«В конечном итоге любой мессенджер может изменить свою архитектуру, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой работает», — подчеркнул чиновник.

По словам Жарова, диалог представители Telegram вести не хотят, «и это самое печальное во всей этой истории».

6 апреля Роскомнадзор потребовал через суд заблокировать Telegram в стране из-за отказа мессенджера передавать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.