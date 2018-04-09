Главный тренер "Спартака" Епанчинцев: новый контракт рассчитан на один сезон

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Новый контракт с московским хоккейным клубом "Спартак" рассчитан до конца сезона-2018/19, заявил РИА Новости главный тренер команды Вадим Епанчинцев.

В понедельник столичный клуб объявил, что продлил контракт с Епанчинцевым.

"Решение о продлении контракта воспринял с хорошим настроением, поставлены очень серьезные задачи. Рад продолжить работу в родном клубе. Соглашение рассчитано на ближайший сезон. Хочется как минимум пройти первый раунд плей-офф", - сказал Епанчинцев по телефону.

Епанчинцев возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона, под его руководством "красно-белые" впервые за семь лет пробились в плей-офф КХЛ, заняв в регулярном чемпионате седьмое место в Западной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина "Спартак" завершил в первом раунде, уступив московскому ЦСКА в серии со счетом 0-4.