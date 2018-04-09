ГП заявила о постановке покушения на Березовского и невиновности Лугового

Генпрокуратура России выступила с заявлениями, в которых привела свою версию покушения на предпринимателя Бориса Березовского и убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Попытку покушения на Березовского Генпрокуратура считает инсценировкой, нужной беглому олигарху для получения убежища в Лондоне.

В доказательство этой версии Генпрокуратура приводит показания выходца из Казахстана Владимира Терлюка, который утверждал, что его пытались склонить «с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского».

Эти же показания Терлюк, как пишет ведомство, дал в Высоком суде Лондона в 2010 году.

Что касается убийства Литвиненко, который, по данным британских правоохранительных органов, был отравлении радиоактивным полонием россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, то Генпрокуратура считает, что «эти голословные обвинения полностью опровергаются» российским следствием и прокуратурой Гамбурга.

«Оценка всех собранных прокуратурой Гамбурга доказательств, в том числе полученных из Великобритании данных об установленных британскими органами следствия местах, зараженных полонием-210, указывает на то, что полоний находился в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Ковтуна», — пишет Генпрокуратура.