Гробница римского времени найдена на территории болгарского университета

При ремонте труб системы отопления на территории Медицинского университета в Пловдиве рабочие наткнулись на неповрежденную гробницу римского времени.

Приглашенные археологи установили, что она представляет собой кирпичную погребальную камеру, покрытую гранитной плитой. При раскопках они обнаружили скелетные останки. По словом профессора Георги Томова, гробница была сооружена во II – III веке н. э. Весьма вероятно, что она была семейной, то есть в ней захоронено несколько человек. Проверить это удастся после изучения найденных костей. Ученые также надеются определить возраст похороненных, их состояние здоровья и возможные причины смерти. По изотопному составу костей можно будет установить, где родились эти люди и как они питались.

В античные времена нынешний Пловдив носил название Филиппополь, в честь царя Македонии Филиппа II. В 72 году до н. э. его захватили римляне, а с середины I века н. э. он стал столицей римской провинции Фракия и получил новое название Тримонтий («Город трех холмов»). Известно четыре античных некрополя Филиппополя-Тримонтия, располагавшихся по тогдашнему обычаю за пределами городских стен. Самый большой из них, возникший в I веке, достигал холма, который ныне носит название Джендем-Тепе. Рядом располагалось и важное святилище Аполлона.