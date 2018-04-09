Хайди Клум с новым бойфрендом Томом Каулитцем отдыхает в Мексике

Хайди Клум и Том Каулитц

44-летняя сумермодель Хайди Клум и 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц начали встречаться совсем недавно ( об этом романе стало известно только в марте), и их отношения развиваются стремительно. На днях пара улетела отдыхать в Мексику и там продемонстрировала папарацци, что такое страсть и нежность: влюбленные целовались и обнимались на виду у всех и в аэропорту, и на частной вилле в Кабо-Сан-Лукасе, где они остановились на время отпуска. На вилле Хайди, кстати, была топлес, но супермодель, которая стыдливостью вообще не отличается, кажется, не заботило, что ее может увидеть кто-то посторонний.

Хайди Клум и Том Каулитц

Друг от друга Хайди и Том практически не отходили — сейчас их отношения на пике. Когда-то, к слову, похожие отпускные фотографии у Хайди были с Вито Шнабелем, с которым она также не стеснялась предаваться страсти на виду у всех. Однако Вито теперь в прошлом: осенью 2017 года Хайди рассталась с ним после трех лет романа. Что стало причиной разрыва — неизвестно. Шнабель был моложе звезды на 13 лет, а нынешний возлюбленный модели еще младше — на целых 16 лет, но разница в возрасте — последнее, что заботит Хайди в отношениях.

По ее словам, после развода с Силом замуж она больше не собирается, четверых детей ей достаточно, так что она собирается жить в свое удовольствие, не обращая внимание на пересуды.

Хайди Клум

Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц