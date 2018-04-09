Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy

Хлоя Морец

Сегодня западные СМИ сообщили, что у 19-летнего Бруклина Бекхэма появилась новая девушка. Основанием для такого утверждения стали фотографии, на которых старший сын Виктории Бекхэм целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. А ведь два месяца назад он пропустил показ своей матери на Неделе моды в Нью-Йорке ради свидания с 21-летней Хлоей Морец. Поклонники пары ждали публичную реакцию актрисы на новость о сопернице и, похоже, дождались.

Хлоя Морец

Хлоя не стала отписываться от Бруклина в Instagram и удалять ранее опубликованные совместные фотографии (он тоже не сделать это в сети). А просто поделилась своим настроением и музыкой, созвучной ему. Морец сообщила фолловерам, что слушает трек Be careful американской хип-хоп-певицы Cardi B. В этом речитативе говорится об измене и чувствах девушки, которая обращается к своему неверному бойфренду. Вот лишь некоторые слова:

Всегда говорил, что будешь со мной... Относись ко мне осторожно… Я дала тебе все… Меня тошнит от тебя… Мне больно ненавидеть тебя…

Фото из Instagram Хлои Морец

В Instagram Бруклин и Хлоя не публиковали совместные фотографии с Дня всех влюбленных, но при этом и не объявляли о расставании. Бруклин провел Пасху вместе с родителями и братьями, которые прилетели к нему в США из Великобритании.

Бруклин Бекхэм

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец