Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy

Показать меню
Актуально
Направлявшийся на Украину танкер разрушил исторический особняк в Стамбуле (ФОТО) - 23:21 Направлявшийся на Украину танкер разрушил исторический особняк в Стамбуле (ФОТО) Как можно зарабатывать в интернете - 23:29 Как можно зарабатывать в интернете Голландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧП - 00:10 Голландия решила усилить контроль на границе с Германией после ЧП Руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку – СМИ - 00:52 Руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку – СМИ Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - 01:00 Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой! - 01:31 SPLETNIK.RU поздравляет с Пасхой! В Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороны - 01:35 В Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороны Венгерка Бабош пробилась в финал теннисного турнира в Монтеррее - 01:38 Венгерка Бабош пробилась в финал теннисного турнира в Монтеррее Мугуруса сыграет с Бабош в финале теннисного турнира в Монтеррее - 02:00 Мугуруса сыграет с Бабош в финале теннисного турнира в Монтеррее Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля - 02:45 Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля Уникальные кадры: Гремучая змея и рысь сошлись в смертельном поединке (ВИДЕО) - 02:56 Уникальные кадры: Гремучая змея и рысь сошлись в смертельном поединке (ВИДЕО) Пять человек пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower – СМИ - 03:52 Пять человек пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower – СМИ «Узбекский спецназ». Как российские бойцы спасали Таджикистан (ФОТО) - 04:14 «Узбекский спецназ». Как российские бойцы спасали Таджикистан (ФОТО) Французский "Бурж" поднял под своды своей арены футболку баскетболистки Корстин - 04:21 Французский СМИ: Скрипали получат возможность остаться в США под новыми именами - 05:14 СМИ: Скрипали получат возможность остаться в США под новыми именами «Дело Скрипаля» было нужно, чтобы убрать Трампа — мнение - 06:04 «Дело Скрипаля» было нужно, чтобы убрать Трампа — мнение Количество жертв аварии автобуса с хоккеистами в Канаде выросло до 15 – СМИ - 06:56 Количество жертв аварии автобуса с хоккеистами в Канаде выросло до 15 – СМИ
» » Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy

Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy


Добавлено: 09 апр 2018 в 22:28, Категория: Шоу-бизнес
Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy

Хлоя Морец

Сегодня западные СМИ сообщили, что у 19-летнего Бруклина Бекхэма появилась новая девушка. Основанием для такого утверждения стали фотографии, на которых старший сын Виктории Бекхэм целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. А ведь два месяца назад он пропустил показ своей матери на Неделе моды в Нью-Йорке ради свидания с 21-летней Хлоей Морец. Поклонники пары ждали публичную реакцию актрисы на новость о сопернице и, похоже, дождались.

Хлоя Морец

Хлоя не стала отписываться от Бруклина в Instagram и удалять ранее опубликованные совместные фотографии (он тоже не сделать это в сети). А просто поделилась своим настроением и музыкой, созвучной ему. Морец сообщила фолловерам, что слушает трек Be careful американской хип-хоп-певицы Cardi B. В этом речитативе говорится об измене и чувствах девушки, которая обращается к своему неверному бойфренду. Вот лишь некоторые слова:

Всегда говорил, что будешь со мной... Относись ко мне осторожно… Я дала тебе все… Меня тошнит от тебя… Мне больно ненавидеть тебя…

Фото из Instagram Хлои Морец

В Instagram Бруклин и Хлоя не публиковали совместные фотографии с Дня всех влюбленных, но при этом и не объявляли о расставании. Бруклин провел Пасху вместе с родителями и братьями, которые прилетели к нему в США из Великобритании.

Бруклин Бекхэм

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец

Материалы по теме:

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец опять расстались
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец расстались
Актриса Хлоя Морец сожалеет, что ее везде представляют как подружку Бруклина Бекхэма
Хлоя Морец сожалеет, что ее везде представляют как подружку Бруклина Бекхэма
Добавлено: 09 апр 2018 в 22:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети

Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети

"Атланта" обыграла в гостях "Бостон" в матче НБА

Скончался отец героя Небесной сотни

Скончался отец героя Небесной сотни

«Красный полумесяц» не обнаружил признаков химатаки в сирийской Думе

«Красный полумесяц» не обнаружил признаков химатаки в сирийской Думе

Новости России
еще новости
Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей

Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей

Подозреваемого в изнасиловании школьницы на Уктусе вычислил юнармеец

Подозреваемого в изнасиловании школьницы на Уктусе вычислил юнармеец

Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2»

Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2»

Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes

Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy

Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут третьего ребенка: самые популярные версии

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут третьего ребенка: самые популярные версии

Инсайдер: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс задумались о третьем ребенке

Инсайдер: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс задумались о третьем ребенке

Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее

Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее

Новости политики
еще новости
В ближайшие месяцы украинцам не стоит ждать эффективной работы от Верховной Рады, - эксперт

В ближайшие месяцы украинцам не стоит ждать эффективной работы от Верховной Рады, - эксперт

Трамп:

Трамп: "Путин заплатит за это"

Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся»

Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся»

Компромат на Терезу Мэй: в РФ обнародовали переписку политика

Компромат на Терезу Мэй: в РФ обнародовали переписку политика

Новости экономики
еще новости
Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Новости общества
еще новости
В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России»

В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России»

Ветераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета

Ветераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета

В рамках контрольной проверки экипажи «Ночных охотников» и «Терминаторов» ЮВО обеспечили на Ставрополье прикрытие действий штурмовых отрядов ночью

В рамках контрольной проверки экипажи «Ночных охотников» и «Терминаторов» ЮВО обеспечили на Ставрополье прикрытие действий штурмовых отрядов ночью

«Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на арест «Норда»

«Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на арест «Норда»

Происшествия
еще новости
В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Новости Украины
еще новости
Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО»

Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО»

В ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарах

В ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарах

Не стало «Красного»: в соцсети показали фото боевика, ликвидированного в Зайцево

Не стало «Красного»: в соцсети показали фото боевика, ликвидированного в Зайцево

Атака в Донбассе на Пасху: озвучены подробности и исход боя между ополчением и ВСУ

Атака в Донбассе на Пасху: озвучены подробности и исход боя между ополчением и ВСУ

Мировые новости
еще новости
События на Донбассе: пророссийские боевики цинично игнорируют праздничное перемирие

События на Донбассе: пророссийские боевики цинично игнорируют праздничное перемирие

Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу

Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу

США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях

США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях

Доказана польза растяжки для пожилых людей

Доказана польза растяжки для пожилых людей




Лента новостей
Полсотни богатейших россиян лишились за день 12 млрд долларов - 21:46 Полсотни богатейших россиян лишились за день 12 млрд долларовТрое посетителей ненецкого клуба впали в кому после распития алкоголя на скорость - 21:46 Трое посетителей ненецкого клуба впали в кому после распития алкоголя на скоростьАвстралийцы планируют заразить карпов герпесом или лишить их дочерей - 21:45 Австралийцы планируют заразить карпов герпесом или лишить их дочерейВ казначействе Дагестана началась выемка документов - 21:45 В казначействе Дагестана началась выемка документовТрамп рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном в мае-июне - 21:44 Трамп рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном в мае-июнеВ ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарах - 21:35 В ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарахВ Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России» - 21:31 В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России»Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером” - 21:21 Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером”Российские олигархи за день потеряли больше $12 млрд? - 21:17 Российские олигархи за день потеряли больше $12 млрд?Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей - 21:14 Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления СкрипалейВетераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета - 21:00 Ветераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолетаМеждународные трейдеры перестали закупать алюминий у «Русала» - 20:57 Международные трейдеры перестали закупать алюминий у «Русала»После отравления Скрипалей чиновнику из РФ пришло сообщение о доставленной «посылке» - 20:56 После отравления Скрипалей чиновнику из РФ пришло сообщение о доставленной «посылке»Минфин предложил с июля вдвое снизить порог беспошлинной интернет-торговли - 20:56 Минфин предложил с июля вдвое снизить порог беспошлинной интернет-торговли
Последние новости
Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО» - 23:07 Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО» В ближайшие месяцы украинцам не стоит ждать эффективной работы от Верховной Рады, - эксперт - 23:00 В ближайшие месяцы украинцам не стоит ждать эффективной работы от Верховной Рады, - эксперт США нашли секретное оборудование, установленное Китаем на спорных островах - 22:59 США нашли секретное оборудование, установленное Китаем на спорных островах Lufthansa отменяет 800 рейсов из-за забастовок - 22:38 Lufthansa отменяет 800 рейсов из-за забастовок Трамп: "Путин заплатит за это" - 22:31 Трамп: Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy - 22:28 Хлоя Морец отреагировала на измену Бруклина Бекхэма с моделью Playboy В Белом доме фанатов предупредили о сложностях на ЧМ-2018 - 22:11 В Белом доме фанатов предупредили о сложностях на ЧМ-2018 В Перу обнаружили более пятидесяти новых геоглифов - 22:11 В Перу обнаружили более пятидесяти новых геоглифов Глава Роскомнадзора заявил о возможности Telegram дать доступ к большинству чатов - 22:10 Глава Роскомнадзора заявил о возможности Telegram дать доступ к большинству чатов Курс евро превысил 74 рубля впервые с 2016 года - 22:10 Курс евро превысил 74 рубля впервые с 2016 года Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранил пост на четвертый срок - 22:10 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранил пост на четвертый срок Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской Думе - 22:09 Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской Думе Клюев: победа "Динамо" над ЦСКА в матче РФПЛ не стала неожиданностью - 21:59 Клюев: победа
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"