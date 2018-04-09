Илюмжинов отказался покидать пост президента ФИДЕ

Глава шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, несмотря на призыв президентского совета международной шахматной федерации (ФИДЕ), намерен баллотироваться на новый срок, сообщает «Интерфакс».

«Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам. Призыв президентского совета ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году. Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ», — заявил он агентству.

Напомним, ранее ФИДЕ призвала Илюмжинова немедленно уйти в отставку из-за финансовых трудностей, которые испытывает организация после того, как ее глава в 2015 году попал в санкционный список США по Сирии.