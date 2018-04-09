Инсайдер: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс задумались о третьем ребенке

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Хотя отношения 30-летней Блейк Лайвли и 41-летнего Райана Рейнольдса порой зачастую больше напоминают дружеские, нежели романтические, эта пара на самом деле для многих служит образцом для подражания — то и дело подшучивая друг над другом на публике, Лайвли и Рейнольдс очень счастливы в браке (отчасти из-за взаимного прекрасного чувства юмора). И, как говорят инсайдеры, супруги всерьез подумывают о пополнении в семействе (напомним, что Блейк и Райан воспитывают трехлетнюю Джеймс и полуторагодовалую Инес).

Они планируют завести еще детей, но, возможно, им придется подождать еще год из-за их напряженного рабочего графика,

— сказал инсайдер.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми

Актриса сейчас действительно очень занята — она снимается в фильме The Rhytm Section, премьера которого запланирована на февраль следующего года. Что до ее супруга, то он озвучивает персонажа анимационного фильма "Детектив Пикачу" (Detective Pikachu), выход в широкий прокат в России которого состоится 9 мая 2019 года.

К слову, желание создать большую семью у супругов появилось не случайно:

У меня есть четверо братьев и сестер, а у моего мужа — трое. Поэтому мы тоже хотим много детей,

— призналась как-то актриса.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс