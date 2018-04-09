Иван Кофф выпускает новый зажигательный сингл «Ты никому не давала»

Иван Кофф-молодой, талантливый харизматичный исполнитель, который вырос в музыкальной семье, представил новый сингл (смотрите видео ниже).Иван Кофф оставив карьеру гонщика в Валенсии, в команде команды Campos Racing, и, окончив с большим успехом кулинарную школу ресторатора Аркадия Новикова, выбирает профессию певца, потому что музыка-главная любовь в его жизни.Карьера Ивана началась с выпуска дебютного сингла «Дождь», после выхода которой Иван Кофф выступил на главном шоу года Биг Лав Шоу 2018, сообщили журналисту Planet Today в пресс-службе.«Ты никому не давала» - яркая, зажигательная песня, история о прекрасном чувстве, которое витает в воздухе, когда рядом красивая девушка, когда есть мечты, когда на улице весна.«Ты никому не давала» - яркий танцевальный трек, легкий, зажигательный весенний, поднимает настроение и заставляющим толпы людей двигаться на танцполе.