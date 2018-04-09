Из En+ ушел еще один директор

Совет директоров En+ Group покинул еще один руководитель. Вслед за Домиником Фрэсом ушел исполнительный директор китайской AnAn International Гуан Мин Чжао, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз En+.

Оба директора ушли из-за санкций, введенных США против компании.

Доминик Фрэс покинул совет директоров 6 апреля, Гуан Мин Чжао — 9 апреля.

Под санкциями США оказались как En+, так и ее контролирующий собственник Олег Дерипаска.

Санкции также были введены против «Русала» Дерипаски. Из-за этого котировки ценных бумаг En+ и «Русала» обрушились. В российском правительстве пообещали поддержать пострадавшие от санкций компании.