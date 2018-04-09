Израиль предупредил США перед ударом по сирийской авиабазе

Перед тем как нанести удар по сирийской авиабазе Т-4, Израиль проинформировал об этом США, сообщили NBC News два американских чиновника.

Ракетный удар, по данным Минобороны РФ, был произведен в ночь на 9 апреля с территории Ливана. В результате, по информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 14 человек, в том числе иранцы.

Удар произошел спустя несколько часов после предполагаемой химической атаки по городу Дума — последнему анклаву оппозиционных Башару Асаду сил в Восточной Гуте.