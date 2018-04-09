Кабмин РФ поддержит компании, попавшие под новые санкции США

Меры поддержки пока не определены, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник.

На прошлой неделе Вашингтон принял новые санкции против российских бизнесменов и компаний, которые те возглавляют. Также ограничения затронули некоторых высокопоставленных чиновников РФ.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович 9 апреля рассказал журналистам, что правительство страны очень внимательно относится к компаниям, которые внесли в санкционный список. При ухудшении их положения кабмин окажет необходимую поддержку.