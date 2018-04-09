Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут третьего ребенка: самые популярные версии

Кейт Миддлтон и принц Уильям

До появления на свет третьего ребенка 36-летней Кейт Миддлтон и 35-летнего принца Уильяма осталось совсем чуть-чуть, но букмекерские конторы в Британии (да и не только) продолжают принимать ставки на имя малыша. Поскольку герцог и герцогиня Кембриджские решили заранее не узнавать пол ребенка, то ставки принимаются и на мужские, и на женские имена. На днях были озвучены самые популярные версии: большинство считает, что если родится девочка, то ее назовут Алисой, а если мальчик, то он получит имя Филипп.

Алиса — дань традиции, считают в Британии: именно так назвали своего третьего ребенка королева Виктория и принц Альберт в 1843 году. Филипп — в честь герцога Эдинбургского Филиппа, мужа Елизаветы II и дедушки принца Уильяма. Отметим, что в прошлом букмекерам уже удавалось подобраться к истине: имена старших детей пары, принца Джорджа и принцессы Шарлотты, были среди имен-фаворитов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Впрочем, теряться в догадках осталось совсем недолго — ребенок (в основном все склоняются к тому, что это будет девочка) должен появиться на свет в конце апреля. Возможно, это случится даже раньше, ведь в больнице святой Марии, где предположительно будет рожать Кейт (если только не решится на домашние роды), уже начались приготовления: покрасили забор и установили предупредительные знаки у входа. Еще немного — и папарацци вместе с поклонниками начнут дежурить у клиники, отсчитывая дни до знаменательного события в королевской семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми