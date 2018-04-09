Китай запретил экспорт в КНДР материалов для создания ядерного оружия

Власти Китая запретили поставлять в КНДР товары, которые могут использоваться для производства оружия массового уничтожения. Об этом, как передает Reuters, сообщило министерство коммерции Китая.

Под запретом оказались 32 материала, технологии и вида оборудования, включая ускорители частиц и центрифуги для разделения изотопов.

Решение принято в соответствии с резолюцией ООН от сентября 2017 года.

В конце марта 2018 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приезжал в Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.