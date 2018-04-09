Клюев: победа "Динамо" над ЦСКА в матче РФПЛ не стала неожиданностью

"Динамо" в понедельник в гостях нанесло поражение ЦСКА со счетом 2:1.
"Неожиданной победа "Динамо" над ЦСКА для меня не стала. У "Динамо" непростая ситуация в чемпионате, им надо набирать очки, а не обращать внимание, лидер перед ними или нет. Сегодня они боролись и добились желаемого. ЦСКА тоже решал свои задачи, он все-таки еще борется с "Локомотивом", - сказал Клюев по телефону.
Собеседник агентства отметил, что не стоит пытаться оправдать поражения армейцев недавней встречей с лондонским "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
"Честно говоря, я бы не использовал критерии усталости применительно к такой команде, как ЦСКА. Это их работа – выдерживать игровой ритм. Здесь скорее желание "Динамо" я бы отметил, а не какие-то физические особенности армейцев. Динамовцы использовали свои момент в отличие от ЦСКА", - заявил Клюев.