Клюев: победа "Динамо" над ЦСКА в матче РФПЛ не стала неожиданностью

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Победа ведущего борьбу за выживание в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) московского "Динамо" над одним из лидеров турнира столичным ЦСКА в матче 25-го тура не стала сюрпризом, заявил РИА Новости экс-полузащитник "бело-голубых" Денис Клюев.

"Динамо" в понедельник в гостях нанесло поражение ЦСКА со счетом 2:1.

"Неожиданной победа "Динамо" над ЦСКА для меня не стала. У "Динамо" непростая ситуация в чемпионате, им надо набирать очки, а не обращать внимание, лидер перед ними или нет. Сегодня они боролись и добились желаемого. ЦСКА тоже решал свои задачи, он все-таки еще борется с "Локомотивом", - сказал Клюев по телефону.

Собеседник агентства отметил, что не стоит пытаться оправдать поражения армейцев недавней встречей с лондонским "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Честно говоря, я бы не использовал критерии усталости применительно к такой команде, как ЦСКА. Это их работа – выдерживать игровой ритм. Здесь скорее желание "Динамо" я бы отметил, а не какие-то физические особенности армейцев. Динамовцы использовали свои момент в отличие от ЦСКА", - заявил Клюев.