КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту

Представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тхэ Хен сообщил, что Северная и Южная Кореи в ближайшие дни проведут ряд переговоров по подготовке к межкорейскому саммиту. Им осталось решить последние организационные вопросы.

Министр рассказал, что за одну или две встречи, в ближайшие дни, решатся оставшиеся вопросы о связи, охране, протоколе и СМИ.

Саммит планируют провести 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом.

Отношения двух сторон стали заметно улучшаться. 1 и 3 апреля южнокорейские артисты выступили в Северной Корее. По данным Yonhap, Ким Чен Ын заявил, что необходимо чаще проводить подобные мероприятия, ведь они объединяют Север и Юг. Осенью в Сеуле должно пройти еще одно культурное событие с участием двух государств.