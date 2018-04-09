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» » КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту

КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту


Добавлено: 09 апр 2018 в 07:00, Категория: Новости на сегодня
КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту

Представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тхэ Хен сообщил, что Северная и Южная Кореи в ближайшие дни проведут ряд переговоров по подготовке к межкорейскому саммиту. Им осталось решить последние организационные вопросы.

Министр рассказал, что за одну или две встречи, в ближайшие дни, решатся оставшиеся вопросы о связи, охране, протоколе и СМИ.

Саммит планируют провести 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом. 

Отношения двух сторон стали заметно улучшаться. 1 и 3 апреля южнокорейские артисты выступили в Северной Корее. По данным Yonhap, Ким Чен Ын заявил, что необходимо чаще проводить подобные мероприятия, ведь они объединяют Север и Юг. Осенью в Сеуле должно пройти еще одно культурное событие с участием двух государств.


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Добавлено: 09 апр 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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