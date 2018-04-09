Компромат на Терезу Мэй: в РФ обнародовали переписку политика

Представитель генеральной прокуратуры РФ обнародовал переписку Терезы Мэй, когда она была представителем МИДа Великобритании.В переписке речь идет о том, что Великобритания не может обеспечить достаточную безопасность участникам дела Бориса Березовского."За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании были направлены 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении или уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей", – рассказал заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.