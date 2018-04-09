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» » Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером”

Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером”


Добавлено: 09 апр 2018 в 21:21, Категория: Спорт
Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером”
В преддверии принципиального матча с “Шахтером” главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что нападающий Жуниор Мораэс покинет ряды “бело-синих” и продолжит карьеру в стане донецкого клуба.

По словам Хацкевича, Мораэс опроверг слухи о подписании предварительного соглашения с “Шахтером”. Ранее о готовящемся переезде Мораэса из “Динамо” в “Шахтер” объявили многие украинские СМИ.
“Жуниор сказал, что ничего не подписывал. Мы верим своему футболісту”, - приводит слова Александра Хацкевича интернет-ресурс Tribuna.com.
Напомним, матч “Шахтер” – “Динамо” состоится 14 апреля на ОСК “Металлист” в Харькове. Начало классического противостояния запланировано на 17-00.

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Добавлено: 09 апр 2018 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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