Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером”

В преддверии принципиального матча с “Шахтером” главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что нападающий Жуниор Мораэс покинет ряды “бело-синих” и продолжит карьеру в стане донецкого клуба.По словам Хацкевича, Мораэс опроверг слухи о подписании предварительного соглашения с “Шахтером”. Ранее о готовящемся переезде Мораэса из “Динамо” в “Шахтер” объявили многие украинские СМИ.“Жуниор сказал, что ничего не подписывал. Мы верим своему футболісту”, - приводит слова Александра Хацкевича интернет-ресурс Tribuna.com.Напомним, матч “Шахтер” – “Динамо” состоится 14 апреля на ОСК “Металлист” в Харькове. Начало классического противостояния запланировано на 17-00.