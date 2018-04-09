Ксения Собчак, Полина Киценко, Ника Белоцерковская и другие участницы Slim Bitch Club устроили девичник в США

Полина Киценко, Ксения Собчак, Лори Родкин

Оставив своих вторых половинок и детей дома, участницы клуба Slim Bitch Club решили устроить девичник и отправились все вместе в США. Перелетели через океан на этот раз Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Полина Киценко, Оксана Лаврентьева, Матильда Шнурова, Мария Адоньева и Евгения Куйда.

Фото из Instagram Ксения Собчак

Потому что мы — банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash, что нас собрала в пучок. Дружба — странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы — все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор — догадайтесь сами (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала в своем Instagram Ксения Собчак, которая еще несколько дней назад отдыхала в Таиланде с мужем Максимом Виторганом и их сыном Платоном.

Судя по Instagram-аккаунтам участниц клуба, отдых у них проходит более чем продуктивно. Девушки уже успели не только погулять по Лос-Анджелесу, но и отправились в штат Юта, где на фоне скалистых гор устроили фотосессию вместе с американским дизайнером Лори Родкин.

Полина Киценко, Ксения Собчак, Лори Родкин

Матильда ШнуроваПолина Киценко и Мария Адоньева

Впрочем, одним только отдыхом дело наверняка не ограничится. Учитывая большую любовь представительниц Slim Bitch Club к спорту, без физических нагрузок в этой поездке не обойтись. А боевой настрой Полины Киценко, который она продемонстрировала на одном из снимков, говорит о том, что расслабляться она не собирается, да и другим членам своей команды наверняка этого сделать не позволит.

Полина КиценкоОксана ЛаврентьеваНика БелоцерковскаяПолина КиценкоНика БелоцерковскаяНика Белоцерковская