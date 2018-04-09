Лавров сообщил о новых "игроках" в Сирии, которые сами себя туда пригласили

Лавров рассказал о новых игроках в Сирии, которых никто не приглашал, и они сами себя туда позвали.

После ракетного обстрела сирийской авиабазы Т-4 комментарий дал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Викторович Лавров. Он подчеркнул, что Вашингтон категорически отрицает свое участие в этом инциденте, а также участие кого-либо из возглавляемой США коалиции.

ТАСС цитирует российского министра:

Это лишний раз доказывает, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили.

Лавров озвучил мнение большинства экспертов, которые убеждены, что Штаты не собираются уходить из Сирии, как об этом заявил Дональд Трамп. С его слов, американская коалиция намерена закрепиться там на долго.

Ранее Минобороны РФ заявило, что обстрел авиабазы произвели израильские вооруженные силы.