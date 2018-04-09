Lufthansa отменит более 800 своих рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Lufthansa 10 апреля отменит более 800 рейсов своих рейсов из-за забастовки работников наземных служб аэропортов. Акция затронет более 90 тысяч пассажиров, сообщает Deutsche Welle.

В забастовке, проводимой профсоюзом Verdi, участвуют сотрудники аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Отмена, в основном, коснется рейсов на короткие расстояния, их пассажирам будет предложено добраться до места назначения по железной дороге. Однако забастовка затронет и 58 рейсов на дальние расстояния, сообщили в авиакомпании.

«Аэрофлот» уже отменил два рейса в Германию 10 апреля — SU2306/2307 из Москвы во Франкфурт и в обратном направлении. Как сообщает РИА Новости, авиакомпания также попросила пассажиров из-за возможных очередей на контроле приезжать в аэропорт Франкфурта как минимум за четыре часа до вылета.

Профсоюз требует повышения зарплаты для 2,3 миллиона состоящих в нем человек на 6% или не менее 200 евро в месяц. Забастовка вызвана тем, что во время двух предыдущих раундов переговоров работодатель отказался выполнить требования Verdi.

«Совершенно неприемлемо, когда профсоюз пытается уладить конфликт за счет пассажиров, которые не имеют к этому отношения», — заявила глава департамента персонала в Lufthansa Group Беттина Фолькенс.