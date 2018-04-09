Lufthansa отменяет 800 рейсов из-за забастовок

Авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 800 из 1600 рейсов 10 апреля из-за забастовки в четырех аэропортах Германии. Об этом сообщается на сайте компании.

Данное решение было принято в связи с забастовкой персонала аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене.

Отмена рейсов коснется около 90 тысяч пассажиров. Согласно заявлению, полеты возобновятся уже 11 апреля. Пассажиры, вылетающие из Франкфурта и Мюнхена, смогут обменять билеты на более позднюю дату в течение семи дней вне зависимости от того, отменен ли рейс.

Напомним, авиакомпания Air France из-за забастовки отменила почти треть рейсов.

Фото: Попутно