Мама Никиты Турчина против его участия в проекте «Дом 2»

Родители были изначально против моего участия на телепроекте, но я умею убеждать. Родители подписали документы о согласии на съемку. Точно так же было, когда я на «Битве экстрасенсов» снимался: они были против, но написали согласие… Сейчас, увидев первые серии в эфире, они поняли, что проект — не мой, что у него есть сомнительная популярность, которую не все воспринимают нормально.Мама против моего участия, она хочет забрать меня с телепроекта. И сейчас решается вопрос: либо я остаюсь на проекте, либо ухожу. Все ставится ребром. Все на грани: либо я выбираю семью, либо популярность и любовь. Но я не собираюсь жертвовать ни семьей, ни своей любовью и работой. Для меня это — возможность построить плодотворные отношения, да и о карьере я тоже не забываю.