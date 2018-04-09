Медведев поручил помочь попавшим под санкции компаниям и раскритиковал США

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам разработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, «это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса».

Медведев назвал санкции США протекционизмом, который находится «вне плоскости международного права».

«Пятничные санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку», — отметил премьер.

Он добавил, что Вашингтон пытается «продвинуть собственные коммерческие интересы» в нарушение норм свободной торговли.

6 апреля США расширили санкции против России. Под ограничения попали 38 российских компаний, бизнесменов и чиновников.

Новые санкции уже ударили по Олегу Дерипаске и его компаниям «Русал» и En+. Также заметно снизились российские биржевые индексы и курс рубля.