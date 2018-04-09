Место, куда попадают люди после смерти, обнаружили ученые

Исследователи из США выдвинули теорию, описывающую существование жизни после смерти. Концепция Роберта Ланца, основанная на идее биоцентризма, предполагает наличие параллельных вселенных.

Автор исследования считает, что биологическая смерть не является концом сознания. После физической смерти все люди попадают в другую реальность, где находятся некоторое время, чтобы затем вновь вернуться в наш мир. Ученые намерены доказать свою теорию в обозримом будущем.

О существовании жизни после смерти не раз заявляли люди, пережившие клиническую смерть. После пережитого они полностью меняли свое мировоззрение.