Международные трейдеры перестали закупать алюминий у «Русала»

Международные трейдеры отказались от закупок алюминия у UC Rusal из-за американских санкций, введенных против группы «Русал» и других активов Олега Дерипаски.

Приостановить все платежи трейдеров также попросила сама компания UC Rusal, пишет Bloomberg.

Трейдинговые компании действуют по рекомендации своих юристов, рассказали изданию директора пяти таких компаний.

Санкции запрещают им работать с «Русалом» и его структурами.

6 апреля США расширили санкции против России. В частности, под ограничения попал Дерипаска и его компании En+ Group, «Базовый элемент», «Русал», «Группа ГАЗ», «Евросибэнерго», «Русские машины», агрохолдинг «Кубань», инвесткомпания B-Finance.