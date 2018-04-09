Минфин предложил с июля вдвое снизить порог беспошлинной интернет-торговли

Минфин России подготовил проект постановления правительства о снижении с 1 июля порога беспошлинной интернет-торговли с 1 тысячи евро до 500 евро. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В 2019 году предлагается снизить этот порог до 200 евро.

В обосновании проекта говорится, что это необходимо для формирования «равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли».

Еще в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что снижение беспошлинного порога до 500 евро планируется с 2019 года.