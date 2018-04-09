Многомиллионный иск против ФК «Ростов» рассмотрят в суде

НБО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» требует взыскать с футбольного клуба «Ростов» 155 миллионов рублей. Иск подан в городской Арбитражный суд.

Фонд заключил договор с компанией «ТНС-Энерго» в 2015 году на погашение долгов «жёлто-синих» перед ресурсоснабжающей компанией, однако клуб деньги фонду так и не вернул. На данный момент задолженность перед фондом составляет 155 млн рублей, из них 55 миллионов основная сумма, 50 миллионов – сумма начисленных процентов и 50, 5 миллионов рублей в качестве неустойки.

Слушание по данному иску состоится 8 мая.