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» » МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь

МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь


Добавлено: 09 апр 2018 в 05:28, Категория: Новости на сегодня
МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь

Авиабаза ВВС Сирии Т-4 Тияс на востоке Хомса атакована ракетами. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего военкора.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия Соединённых Штатов Америки», — говорится в сообщении САНЫ.

Силы ПВО Вооружённых сил САР открыли огонь по вражеским ракетам, направленным на военный аэродром Т-4 (Тияс/Тифор), распложенный в провинции Хомс.

По информации ливанского телеканала «Аль-Маядин», атаковавшие сирийский авиабазу ракеты пролетели через территорию Ливана со стороны Средиземного моря.

Возможно также, что это была израильская агрессия.


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Добавлено: 09 апр 2018 в 05:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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