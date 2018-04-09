МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь

Авиабаза ВВС Сирии Т-4 Тияс на востоке Хомса атакована ракетами. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего военкора.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия Соединённых Штатов Америки», — говорится в сообщении САНЫ.

Силы ПВО Вооружённых сил САР открыли огонь по вражеским ракетам, направленным на военный аэродром Т-4 (Тияс/Тифор), распложенный в провинции Хомс.

По информации ливанского телеканала «Аль-Маядин», атаковавшие сирийский авиабазу ракеты пролетели через территорию Ливана со стороны Средиземного моря.

Возможно также, что это была израильская агрессия.