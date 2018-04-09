Москва наносит ответный удар по делу Скрипаля: сегодня Генпрокуратура обнародует скандальные данные по Березовскому и Мэй

Генеральная прокуратура наносит Лондону ответный удар в связи с масштабной кампанией против России по так называемому делу Скрипаля.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил представителям российских СМИ о скором обнародовании информации о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Британии. Сценарий с отравлением бывшего представителя ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери приводится в действие не в первый раз, отметил он.

По мнению Юрия Чайки, британцы и ранее предпринимали «провокационные меры», как в случае с «мнимым покушением» на Бориса Березовского и в случае с отравлением Александра Литвиненко.

«Генпрокуратура России не намерена молчать, в понедельник, 9 апреля, состоится брифинг для прессы, и мы предадим огласке фактические обстоятельства, которые были установлены в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Британии в 2003 году посредством ложного доноса о якобы подготовке спецслужбами РФ его убийства летом», — сообщил Чайка.

Он добавил, что ведомство обнародует копии ряда документов из переписки МВД Британии, которым в то время руководила Тереза Мэй, указывающие на то, что власти Британии были в курсе ложного характера заявления Березовского.